Les Restos du Coeur collectent tout ce week-end en Vendée

La collecte nationale des Restos du Coeur a lieu ce vendredi et tout ce week-end. En sortant de vos courses aux supermarchés, vous pourrez laisser des denrées non périssables et des produits d'hygiène aux bénévoles chargés de la collecte pour les plus démunis. En 2021-2022, les Restos ont fourni des repas à 1,1 million de personnes.

En Vendée, les Restos c'est 604 bénévoles, 85 tonnes de denrées et produits collectés l'an dernier, 8.215 personnes accueillies et accompagnées. "Le nombre de personnes accueillies en Vendée augmente de 18% dont 50% supplémentaires d'étudiants, constate Jean-Louis Chauvet référent des Restos du Coeur en Vendée, nous avons besoin de plus en plus de collectes. 2023 sera très compliquée de par le nombre de personnes supplémentaires accueillies, en Vendée nous sommes très soutenus pour le poulet, pour les légumes grâce à nos chantiers d'insertion, mais tout le reste, on l'achète et tout le monde connaît les prix, nous les subissons aussi".