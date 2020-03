Les Restos du Coeur comptent sur vous pour leur collecte nationale à Brest

Si la collecte est annulée dans le Morbihan en raison du coronavirus, elle est bien maintenue dans le reste de la Bretagne ! Conserves de poisson, pots pour bébés, savon : si vous faites vos courses ce vendredi et ce samedi, vous pouvez laisser quelques denrées aux bénévoles des Restos du Cœur mobilisés aux sorties des magasins. Dans la métropole brestoise, cette collecte nationale sur deux jours devient essentielle pour permettre de nourrir les bénéficiaires sur la campagne d'hiver.

Toujours plus de bénéficiaires

À Brest, plus de 1.800 familles sont allées aux Restos du Coeur cet hiver, avec 3.000 à 3.300 repas servis chaque jour. L'année précédente, le nombre de bénéficiaires était déjà en hausse de 20%. "Ça augmente vraiment beaucoup _depuis deux ou trois ans, les chiffres explosent_, déplore Marie-Noëlle Grall, responsable du centre brestois. On ne sait pas ce qu'il s'est passé : on a eu quelques migrants, beaucoup de femmes seules avec enfants et des personnes âgées qu'on inscrit pour la première fois".

La collecte nationale est donc vitale pour récupérer de grandes quantités de denrées : "on avait récupéré 27 tonnes il y a trois ans, on est passé à 41 tonnes l'an dernier ", se félicite Marie-Noëlle Grall. Elle espère faire au moins aussi bien ce week-end, car malgré son succès, la collecte reste insuffisante : "en 2019 on comptait tenir toute la campagne d'été jusqu'en novembre grâce à ça, mais il ne restait déjà plus rien fin juillet ".

Moins de dons et de denrées récupérées au quotidien

L'enjeu, c'est bien de compenser la diminution de la "ramasse" régulière des invendus dans les magasins. "Beaucoup nous aident et jouent le jeu, mais désormais, _la loi les oblige à faire du zéro gâchis donc c'est autant en moins pour les Restos_", précise la responsable du centre de Brest.

L'association ne peut pas non plus étendre son réseau de magasins partenaires, aujourd'hui au nombre de 25 dans la métropole brestoise : "il nous faudrait pour ça d'autres camions et chauffeurs, mais on n'a pas l'argent !". Une situation d'autant plus délicate qu' "il n'y a plus de réserve parlementaire et _les dons privés sont en chute libre_".

=> Pour savoir dans quels magasins les bénévoles seront présents, vous pouvez appeler le 09 60 43 05 22 ou envoyer un mail à l'adresse brestrestos@wanadoo.fr.