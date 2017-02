Les restos du coeur d'Alès ont besoin de vous pour la campagne de collecte nationale

Les 10 et 11 Mars prochains dans le Gard et en Lozère et partout en France, la collecte nationale des restos du cœur. Si vous devez penser à eux en faisant vos courses, peut-être pourriez-vous également apporter votre aide aux bénévoles Alèsiens qui ont besoin de bras supplémentaires.

Les restos du cœur Alèsien ont besoin de bras supplémentaires. Une vingtaine de bénévoles en plus pour assurer devant 5 grandes surfaces la collecte nationale des 10 et 11 mars. Près de 4 tonnes sont espérées de votre solidarité.

Une collecte importante qui permet de conforter les stocks, (alimentaire-hygiène et produits bébés) au moment même ou s'achève la campagne d'hiver. A Alès, elle se poursuit jusqu'au 23 Mars pour compenser les 15 jours de fermeture de décembre dernier. Avec les 20 volontaires se seront près de 90 bénévoles qui, par roulements de 4 heures, solliciteront vos dons pour cette campagne nationale.

On ne règle pas tout, mais parfois, notre aide est vitale. On ne peut pas rester insensible à la misère.

Gérard Lelardoux, un bénévole qui a du coeur.

Soulager les bénévoles Alèsiens.

Gérard Lelardoux, un des 70 bénévoles Alèsiens.

Donner de son temps, un peu, pour une belle cause. Un sourire et un peu de persuasion pour faciliter les dons alimentaires, d'hygiène et les produits pour les bébés.

Les restos n'exigent pas de vous de qualités particulières pour les rejoindre, si ce n'est celle du coeur. Quelques heures de son temps durant les deux jours que vont durer cette collecte nationale. Du cœur et de la patience.

Cathy Bendjeddou, cela peut nous arriver à tous.

Bénévoles aux restos du cœur à Alès les 10 et 11 mars ? Contactez le 04 66 56 92 50. (mardi et jeudi).