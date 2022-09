Les restos du cœur d'Aubusson déménagent près de la place du champ de foire

Après onze ans passés dans les HLM Chabassières, les restos du cœur d'Aubusson déménagent et s'installent juste à côté du champ de foire. L'association occupe dorénavant un local au rez-de-chaussée du foyer jeunes travailleurs.

Une page se tourne pour les restos du cœur d'Aubusson. Après onze ans passés dans les HLM Chabassières, l'association déménage. Ses locaux se trouveront maintenant juste à côté du champs de foire, au rez-de-chaussée du foyer jeunes travailleurs, situé 14 rue des fusillés. Cet emplacement devrait changer la vie des bénévoles et des bénéficiaires puisqu'il se trouve de plain-pied.

Des nouveaux locaux plus grands et plus confortables

Le site est également bien plus vaste que les anciens locaux de l'association. Les restos du cœur bénéficient dorénavant d'un espace de 230 mètres carrés. On y trouvera l'espace de distribution des colis alimentaires, le vestiaire, un coin-café, les bureaux de l'association, ainsi qu'un espace de stockage pour les denrées alimentaires. Cette semaine du 12 au 18 septembre les bénévoles s'activent pour défaire les cartons et tout mettre en place. L'ouverture des nouveaux locaux aux bénéficiaires est prévue le mardi 20 septembre.

Les bénévoles remplissent les rayons de l'espace distribution © Radio France - Camille André

Les restos du cœur d'Aubusson viennent en aide à 315 personnes. Avec l'inflation et la hausse des prix de l'énergie, le responsable du centre d'Aubusson, Jacques Chétif, craint une hausse du nombre de bénéficiaires cet hiver.

La mairie étudie par ailleurs la possibilité de mettre en place des navettes pour permettre aux bénéficiaires âgés et non véhiculés de se rendre sur place une ou deux fois par semaine. Ca concernerait notamment les habitants des HLM Chabassières, anciens voisins des restos, qui se trouvent maintenant à plus d'un kilomètre des nouveaux locaux.

Les restos du cœur cherchent des bénévoles

Sachez par ailleurs que les restos du cœur de Creuse cherchent toujours des bénévoles, notamment des personnes qui seraient prête à prendre des responsabilités au siège. Par exemple pour devenir "référent hygiène et sécurité alimentaire" ou "animateur de formation".

Si vous avez envie de vous investir, vous pouvez écrire à cette adresse mail : ad23.benevolat@restosducoeur.org