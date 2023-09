Les Restos du cœur d'Indre-et-Loire cherchent des bénévoles pour ouvrir un deuxième centre itinérant

Les Restos du cœur d'Indre-et-Loire comptent ouvrir leur 24e centre de distribution dans le département. Il s'agira d'un centre itinérant, un camion qui ira à la rencontre des habitants des zones rurales de Touraine. Mais pour cela, l'association cherche des bénévoles.

ⓘ Publicité

Un premier centre itinérant est en activité depuis un peu plus d'un an. Il s'arrête notamment chaque mardi à Bléré, près de l'école de musique. "Aujourd'hui, on a de la viande, du fromage, des yaourts. On a même du saumon qu'on va donner à la dame".

A coté du frigo dont Bruno énumère le contenu, des étagères avec des fruits, des légumes, des produits secs.

Exactement la même chose que ce que l'association distribue dans ses 22 autres centres en Indre-et-Loire. Seule différence : de l'extérieur, rien n'indique que ce camion blanc appartient aux restos du cœur. Question de discrétion, explique Jean Sulmon, le responsable de ce premier centre itinérant. "Il n'y a pas de logo sur le camion parce que c'est toujours un peu difficile de pousser la porte des Restos du cœur, donc nous tenons à rester discrets. En fait, il faut que ça se sache, mais tout en étant discret. C'est toujours un petit peu la difficulté dans certaines communes".

A l'intérieur du camion des restos, on trouve exactement la même chose que dans les 22 autres centres de distribution d'Indre-et-Loire © Radio France - ©Boris Compain

La distribution se fait donc sur des parkings, à Bléré le mardi, Savigné-sur-Lathan le mercredi et Ligueil le jeudi. En tout, ce centre itinérant nourrit environ 140 personnes par semaine. "Ça m'arrange bien, explique une retraitée. Je vis toute seule alors j'essaye de me débrouiller comme je peux. Malheureusement, quand on est à la retraite, on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Mais bon, les gens ici sont très gentils".

Gentils, et selon Bruno, peut-être un peu plus disponibles que dans des centres de distribution beaucoup plus grands. "Dans les centres, on a 130 à 140 personnes par ouverture. Là, on voit 18 familles dans l'après-midi et on a le temps de causer avec elles, de connaitre leurs problèmes, souligne le bénévole. Je me suis aperçu qu'en leur répétant toutes les semaines est-ce que vous avez vu le centre social ou est ce que vous avez été à Pôle emploi ? On fait avancer les choses. Sur 18 familles, j'en ai cinq qui ont retrouvé du travail et ça c'est très important". Les bénéficiaires du centre itinérant ont été envoyés par les mairies, les CCAS ou simplement le bouche à oreille.

Reportage avec le centre itinérant des Restos d'Indre-et-Loire

loading

"Sur 18 familles, j'en ai cinq qui ont retrouvé du travail et ça c'est très important" - un bénévole du centre itinérant

Des confidences, Isabelle en reçoit aussi beaucoup. Elle n'est pas dans le camion, mais dans une salle, à quelques mètres, où elle vérifie que les demandeurs remplissent bien les critères pour bénéficier de l'aide des restos. "La personne qui vient de venir avait besoin de me raconter un peu ses soucis. Elle va être hospitalisée. Il fallait qu'on puisse en parler ensemble parce qu'il est un peu inquiet. Ce sont des choses faciles et en même temps tellement importantes pour eux".

Il faut 20 bénévoles supplémentaires pour mettre en circulation le deuxième centre itinérant

Le président des Restos du cœur d'Indre-et-Loire, Jean-Pierre Béreau, assure que l'association a déjà le camion qui pourrait devenir un deuxième centre itinérant, dès l'automne. Ce qui manque, ce sont les bras, en l'occurrence, ceux d'une vingtaine de bénévoles supplémentaires. "On fait appel aux candidats bénévoles pour constituer cette deuxième équipe qui nous permettra de rayonner sur le nord du département, explique Jean-Pierre Béreau. On a déjà des engagements de la part de Neuvy-le-Roi, Luynes, Saint-Paterne et nous sommes en contact aussi avec la commune de Vouvray".

Si vous voulez devenir bénévoles dans ce futur deuxième centre itinérant des Restos du cœur d'Indre-et-Loire, il faut déposer votre candidature sur le site de l'association .