Les restos du coeur d'Indre-et-Loire recherchent 400 "bénévoles d'un jour" pour leur collecte de début mars

Les restos du coeur d'Indre-et-Loire recherchent 300 à 400 "bénévoles d'un jour". Ces renforts seront nécessaires pour venir appuyer les 740 bénévoles permanents des restos, lors de la collecte nationale des 5, 6 et 7 mars. L'association espère pouvoir être présente dans 130 magasins et récupérer autour de 135 tonnes de denrées et produits d'hygiène. Si vous êtes disponible, ne serait-ce que quelques heures, vous pouvez vous inscrire ici pour proposer votre aide. Vous serez recontacté par le responsable de la collecte.

L'an dernier, les restos du coeur ont distribué 1,4 million de repas en Touraine, et le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter, même si pour l'instant, la hausse reste plus limitée que ce que beaucoup craignaient, comme l'explique Michel Flamé, le président des restos du coeur d'Indre-et-Loire : "le nombre de bénéficiaires a augmenté de 10% par rapport à l'année précédente. On s'attend à une augmentation pendant le premier trimestre 2021 avec les problèmes sociaux qui vont se poser dans les entreprises, les licenciements, les dépôts de bilan. On va retrouver ces gens-là chez nous dans quelques semaines, quand ils auront épuisé leurs droits aux allocations-chômage, par exemple. Pour l'instant, on n'a pas eu le tsunami d'inscriptions que nous redoutions, même si nous avons beaucoup plus d'étudiants, notamment. On a ouvert un centre qui leur est réservé le samedi matin, au Champ-Girault, et on a 200 étudiants qui viennent chaque semaine. Ca c'est une population nouvelle pour nous. On a aussi de nouvelles familles monoparentales, à Tours, principalement, puisqu'en zone rurale on ne constate pas d'augmentation importante. Actuellement, on distribue 40.000 repas par semaine mais on est prêt à assumer une augmentation si nécessaire".