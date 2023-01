Les Restos du Cœur de Cluses en Haute-Savoie cherchent un nouveau local

Cela fait un moment que l'association caritative cherche le lieu idéal : il faut un espace de 500, 600 mètres carrés, de plain-pied, c'est plus simple par rapport à la logistique et la manutention. Les Restos étaient auparavant hébergés par les Scouts de Cluses puis par un particulier qui doit récupérer son local d'ici fin avril.

Un lieu unique pour les Restos et les Bébés du cœur

"Les bénéficiaires sont souvent des familles, avec des bébés et des grands enfants. Aujourd'hui les gens vont à l'association les Bébés du cœur pour les couches, et aux Restos pour les conserves et les autres produits. Il faut plus d'une heure en bus" explique Catherine Angelone, la responsable des Restos de Cluses.

A Cluses, les Restos accueillent de beaucoup de familles. Les femmes seules avec enfants sont nombreuses. Il y a aussi beaucoup de retraités, de chomeurs longue durée ou de personnes étrangères en attente de papiers.

Pendant la campagne d’hiver de cette année (lancée depuis le 21 novembre) les Resto enregistrent une hausse de 27 % des bénéficiaires en Haute-Savoie. A Cluses, 400 familles sont déjà aidées à Cluses et à Thiez.

A Cluses, plus de 60 bénévoles font partis de l'équipe des Restos.