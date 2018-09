Pour faire tourner cette véritable petite "usine" que sont les Restos du Coeur de Côte-d'Or on recherche des bénévoles. Ils sont déjà près de 600 dans le département mais pour bien faire il en faudrait 100 ou 200 de plus. Ce mardi une campagne de recrutement s'est tenue à Quetigny.

21800 Quetigny, France

Le 27 novembre prochain les Restos du Coeur lanceront leur 34e campagne d’hiver. Et alors qu'en Côte-d'Or, comme ailleurs la pauvreté ne cesse de gagner du terrain, l'association a besoin de bras supplémentaires pour faire face à l'afflux de bénéficiaires. En effet depuis deux ans on voit de plus en plus de travailleurs pauvres, de retraités, d'étudiants ou de familles mono-parentales.

Les bénévoles présents ce mardi au sein de la galerie commerçante de Carrefour à Quetigny © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce mardi, une campagne de recrutement de bénévoles a eu lieu dans la galerie marchande de Carrefour Quetigny. Les profils recherchés sont extrêmement variés: on a besoin de monde pour la distribution, pour assurer "l'atelier bébés" ou tenir la cafétéria mais pas que... explique Catherine Picceu responsable du recrutement aux Restos du Coeur. "On cherche aussi des personnes qui seraient prêtes à prendre des responsabilités. En l'occurrence nous on recherche un responsable d'entrepôt. Un logisticien. On recherche également un aide-comptable pour aider notre trésorier. On a besoin aussi d'une personne qui pourrait assurer la maintenance informatique parce que pour l'instant nous n'avons qu'une personne qui s'occupe de cela et c'est beaucoup de travail". Il est demandé aux futurs bénévoles de préciser les jours de la semaine où ils sont susceptibles d'aider les Restos et de s'y tenir.

Une campagne de recrutement de bénévoles., si vous avez un de temps libre

Plus de 30 ans après la création des Restos du coeur, "la misère et l'exclusion sociale sont toujours là" https://t.co/89PbX9rYai — Fan de Mika (@levolcan12) November 21, 2017

De cette campagne de recrutement à Quetigny on attendait une quinzaine de bénévoles en plus © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais si vous n'avez pas le temps de vous engager sur le long terme avec les Restos du Coeur vous pouvez tout de même donner un coup de main en devenant "bénévole d'un jour". Catherine Picceu explique ce principe. "Pour la grande collecte alimentaire du mois de mars nous sommes toujours en recherche de bénévoles que nous appelons dans notre jargon les "bénévoles d'un jour", ce sont des personnes qui vont donner trois heures, une matinée ou une après-midi pour nous aider à collecter les denrées dans les différents magasins. C'est un peu physique mais c'est très sympa".

Chantal va peut-être devenir une nouvelle bénévole des Restos du Coeur © Radio France - Thomas Nougaillon

A la fin de cette journée de recrutement à Carrefour Quetigny, la responsable du recrutement, tablait sur 15 nouveaux bénévoles recrutés. Parmi eux figurera peut-être Chantal. Cette dame s'est justement arrêtée sur le stand dressé dans l'une des allées. "J'ai déjà été bénévole dans plein d'associations sur Dijon. Je m'étais arrêtée faute de temps. Comme j'ai de nouveau du temps libre je suis prête à replonger. J'imagine pouvoir aider dans le domaine de la distribution, animer des ateliers d'apprentissage du Français ou bien aider pour les démarches administratives."

Catherine Picceu est présente depuis trois ans pour cette journée de recrutement dans la galerie commerçante © Radio France - Thomas Nougaillon

Les Restos du Coeur en Côte-d'Or ce sont 25 centres, parmi eux: Dijon-Nord, Dijon-Sud, Chenôve, Genlis, Châtillon ou encore Semur-en-Auxois, Montbard et Beaune. Il y a près de 600 bénévoles aux Restos du Coeur pour 12 736 bénéficiaires. En 2017/2018 plus de 900 000 repas ont été servis. Si vous voulez devenir bénévole aux Restos du Coeur de Côte-d'Or vous pouvez envoyer un mel à l'adresse suivante: ad21.benevolat@restosducoeur.org ou contactez le 06 40 90 40 15.