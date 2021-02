Côte-d'Or : les restos du cœur recherchent 400 volontaires pour la collecte du mois de mars

Chantal et Patrick coordonnent l'appel aux bénévoles pour la grande collecte de début mars

Qui veut devenir bénévole d'un jour pour les Restos du Coeur ? L'association recherche environ 400 volontaires pour sa grande collecte qui aura lieu dans un peu moins d'un mois, les 5 , 6 et 7 mars prochains.

Il s'agit d'être présent dans le hall des grandes surfaces pour récupérer les produits que les clients voudront bien offrir aux plus démunis.

Une collecte primordiale pour les bénéficiaires des Restos du Cœur en Côte-d'Or

Cette collecte est très importante pour les Restos du Cœur de Côte-d'Or . Chaque année, elle permet de récupérer un peu plus de sept mille tonnes de denrées, ce qui permet d'assurer 70 mille repas et tenir tout l'été pour l'association qui ne cesse de voir le nombre de bénéficiaires s'accroître dans le département. Outre la nourriture, les Restos du Cœur espèrent aussi se voir offrir des vêtements et des produits d'hygiène notamment pour les bébés.

les restos du Cœur espèrent aussi des dons de vêtements et de produits d'hygiène notamment pour les plus petits © Radio France - Olivier Estran

Si vous êtes intéressés pour participer à cette grande collecte des Restos du Coeur, les 5, 6 et 7 mars dans les commerces de Côte-d'Or, vous pouvez contacter Chantal Fouchet au 06.71.87.14.51

Etre bénévole aux restos du coeur, c'est notre dossier plus info, à retrouver à 6H30 et 8H40 sur France Bleu Bourgogne.