Les Restos du cœur de Dordogne organisent leur collecte jusqu'à samedi soir

Les Restos du Cœur de Dordogne ont besoin de vous. Ils n'ont pas pu organiser leur collecte en mars dernier à cause de l'épidémie de coronavirus. Cette collecte a été reportée à ce vendredi 11 et ce samedi 12 juin, entre 9 heures et 18 heures dans 67 super et hypermarchés du Périgord.

500 bénévoles mobilisés

Le président des Restos du Cœur de Dordogne, Pierre Loas, était l'invité ce vendredi 11 juin de France Bleu Périgord. En mars dernier, les Restos du Cœur avaient fait le choix de reporter leur collecte pour protéger leurs bénévoles avec l'épidémie de coronavirus. Pour cette collecte de juin, malgré la mise en place du vaccin, Pierre Loas explique que cela a été, malgré tout, compliqué de trouver des bénévoles notamment à cause du déconfinement et de la fin des mesures restrictives. 500 d'entre eux vont collecter des produits nécessaires pour les distributions alimentaires dans tout le département.

Moins de bénéficiaires à cause des restrictions de déplacement

Les Restos du Cœur ont besoin de pâtes, riz, conserves, plats cuisinés, produits d'hygiène (pas de produits bébés, ils en ont assez) pour assurer des distributions toute l'année.

Le nombre de bénéficiaires a légèrement baissé en Dordogne à cause des mesures de confinement selon Pierre Loas, "les gens se sont moins déplacés à cause des restrictions de déplacement mais la précarité est bien là".

Les Restos du Cœur reprennent leur collecte mais aussi leurs activités sociales, l'aide à l'emploi, la formation, les micro-crédits notamment.