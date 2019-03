Les Restos du coeur de Haute-Garonne lancent un appel au mécénat d'entreprise

Toulouse, France

La grande collecte des restos du coeur aura lieu en fin de semaine (vendredi et samedi). Vendredi soir c'est aussi la soirée des Enfoirés avec le grand concert annuel diffusé sur TF1 et dont France Bleu est partenaire. Cette année, le spectacle a été enregistré à Bordeaux. Et si le slogan est plus que jamais : "On compte sur vous!" Le président des Restos de Haute-Garonne, Dominique Le Roux, lance aussi ce message aux entreprises. L'association a de gros besoins logistiques et Dominique Le Roux se dit que le mécénat serait la meilleure option :

"Nous avons une cuisine industrielle avec des fours, des sauteuses, un piano... Tout ce matériel est totalement en bout de course. C'est un investissement de 70 000€ à faire. Nous avons aussi des véhicules à changer, des chambres froides qui ont vécu et qu'il faut changer parce que même si nous faisons beaucoup de choses nous-mêmes, à un moment donné il faut du matériel" Dominique Le Roux, président des Restos du coeur 31.

Chute des dons de plus de 30%

Tout ce matériel ne peut être remplacé à la légère! Les normes de sécurité et d'hygiène sont strictes et surtout, les dons ont chuté "de plus de 30%" cette année, voilà pourquoi Dominique Le Roux attend un gros coup de main.

"Ce que je recherche c'est que des entreprises s'engagent avec nous sur des projets. Un mécénat d'entreprise. Qu'elles viennent investir sur une partie de la cuisine, des véhicules ou une partie des chambres froides. Nous avons besoin d'elles. Et ça peut être intéressant pour les patrons de dire : 'j'investis dans les restos, je démontre à mon personnel, à mes partenaires que je joue ma responsabilité sociétale'. Et ce sont des images qui sont belles et que les entreprises peuvent porter" Dominique Le Roux au micro de Sylvain Lecas.

Le président des Restos du coeur de Haute-Garonne veut établir un plan financier pour le proposer aux entreprises volontaires.