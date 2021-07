Les Restos du coeur de l'Aude à la recherche de bénévoles pour aider plus de 4.000 familles

Les Restos du coeur de l'Aude sont à la recherche de bénévoles motivés et fiables pour les aider, alors que 4.000 personnes viennent chercher de l'aide chaque année, et que ce nombre ne cesse d'augmenter.

Les Restos du cœur ont besoin de bras encore et toujours, et partout. Dans l'Aude notamment, les bénévoles sont recherchés alors que le covid aggrave des situations déjà compliquées. Au total, dans ce département, on dénombre 4.000 bénéficiaires et 900.000 repas servis chaque année.

1.200 enfants de moins de 10 ans

"On a une nouvelle population qui est arrivée avec le covid", détaille Gilbert Oliver, responsable des Restos dans le département. Des familles notamment avec des enfants, des jeunes ; ça fait +12% d'accueillis. On est passé de 60 distributions de repas chauds à 120 voire 150 par jour. Dans l'Aude, 1.200 enfants de moins de dix ans sont inscrits aux Restos du cœur."

Certains arrivent et nous disent ça fait deux voire trois jours qu'ils n'ont pas mangé, cela me donne la chair de poule", dit Brigitte, responsable depuis deux ans. "Même des retraités viennent, ils pleurent, en disant qu'ils ne pensaient pas en arriver là", ajoute Aline. Les deux bénévoles carcassonnaises regrettent de devoir laisser attendre les bénéficiaires dehors, à cause de l'épidémie de coronavirus, sans pouvoir leur donner la possibilité de se réchauffer en hiver ou de prendre un café à l'abri de la pluie. Certains redoutent aussi le probable déménagement du local du centre-ville de Carcassonne pour aller au Viguier, et qu'il rime avec un éloignement des populations les plus précaires.

Gilbert Olivier, responsable des Restos du coeur de l'Aude Copier

Pour aider les bénéficiaires de plus en plus nombreux, l'association a besoin de bénévoles qui viennent régulièrement, pour les distributions les mardis, mercredis et jeudis matin, mais aussi pour décharger les camions, ranger etc. Si vous voulez donner un coup de main, vous pouvez écrire à ad11.siege@restosducoeur.org ou via la page facebook.

Ecoutez le reportage France Bleu Occitanie au local des Restos de Carcassonne :

Reportage aux Restos du cœur à Carcassonne un jour de distribution Copier