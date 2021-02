Les Restos du Coeur de l'Hérault cherchent des bénévoles pour sa collecte du mois de mars

Les Restos du Coeur lancent un appel pour trouver des bénévoles pour leur grande collecte des 5, 6 et 7 mars.

La Collecte Nationale des Restos du Coeur se déroulera les 05, 06 et 07 mars prochains dans toute la France. C’est un événement majeur dans la vie de l’association qui permet de récolter des dons alimentaires pour assurer la distribution variée de repas aux personnes accueillies, toute l’année.

Les équipes de bénévoles des Restos seront dans des centaines de supermarchés et commerces dans toute la France pour récolter des dons. En cette période de crise sanitaire, l’association a besoin de l’aide de toutes et tous pour être bénévole aux côtés des équipes de l’association pour pouvoir récolter le plus de denrées possibles en magasin.

Étudiants, actifs, mais aussi entreprises qui souhaitent mobiliser leurs collaborateurs. à cette action solidaire et conviviale peuvent dès à présent s’inscrire sur le site collecte.restosducoeur.org pour devenir bénévole de quelques heures, d’un jour ou tout le week-end, en magasin.

Lors de la Collecte de début mars 2020, la générosité des donateurs ainsi que l’énergie et l’engagement des 80 000 bénévoles mobilisés ont permis aux Restos du Coeur de collecter 7 400 tonnes de denrées et produits, l’équivalent de plus de 7 millions de repas supplémentaires.

L'objectif de la Collecte 2021 : atteindre voire dépasser les 7 400 tonnes de denrées et de produits !