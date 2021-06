Les Restos du cœur de l'Hérault lancent une cagnotte pour acheter un camion frigorifique

Aujourd'hui.... on a encore le droit.... de manger frais, de manger froid. Ça pourrait être la nouvelle maxime des Restos du Cœur. Dans l'Hérault, l'association fondée par Coluche, est de plus en plus sollicitée, mais dans le même temps la logistique peine à suivre. La faute à une flotte de camions déjà à plein régime.

Les Restos veulent donc acquérir un nouveau camion frigorifique. 50 000 euros d'investissement. Une somme que l'association ne possède pas. Alors elle a opté pour une cagnotte en ligne pour financer tout ou partie du nouveau véhicule.

Joël Papon, le nouveau président des Restos du cœur dans l'Hérault, se donne deux mois et demi pour réunir l'argent. Mais, avec l'été qui approche, l'arrivée du nouveau camion frigorifique se fait pressante pour assurer l'acheminement des denrées sensibles :

"Vendredi j'étais dans un centre à Montpellier qui n'est livré qu'une fois par semaine. Pour des légumes, c'est juste impossible parce qu'au bout de trois jours ils sont bons à jeter." - Joël Papon

"Avec ce véhicule, au lieu de faire une livraison par semaine on pourra en faire deux" - Joël Papon © Radio France - Valentin BERTRAND

Selon Joël Papon, ce quatrième camion frigorifique permettrait de faire "deux livraisons par semaine" dans la trentaine de centres de distribution que compte l'Hérault.

Cet été, les Restos du cœur héraultais projettent de servir 70% de repas en plus que l'année dernière. Alors pour répondre à la demande, il faut investir :

"Aujourd'hui les volumes augmentent. Donc notre solution c'est de passer par l'investissement. On n'avait pas prévu d'avoir un quatrième camion frigorifique, mais aujourd'hui on se doit de le faire." - Joël Papon

Depuis son arrivée à la tête de l'antenne départementale, Joël Papon a engagé un renouvellement de la flotte, en grande partie "à bout de souffle". Quatre véhicules ont d'ores et déjà été remplacés grâce au soutien de partenaires. "Mais pour celui-ci, on doit faire appel à la générosité du public car on est à court de ressources", conclut-il.