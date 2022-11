Les Restos du Cœur de l'Hérault ouvrent ce mardi sur fond de crise, mais les bénévoles gardent le moral

Ouverture ce mardi de la nouvelle campagne des Resto du Cœur partout en France. Dans l'Hérault ce sont 29 centres de distribution dont 5 Resto bébés qui reprennent leur activité d'hiver avec la distribution des repas. Comme dans toute la région Occitanie , le nombre de bénéficiaires est en hausse de 20 % cette année.

ⓘ Publicité

La crise est une fois encore passée par là. L'inflation est partout et de nombreuses familles se retrouvent à sec dès le début du mois une fois les factures payées. Elles sont donc de plus en plus nombreuses à se tourner vers les Resto du Cœur, 30 600 bénéficiaires, des familles mais aussi des étudiants qui représentent 20 % des bénéficiaires dans l'Hérault, des personnes âgées et des femmes seules avec enfants.

Cette année, les Restos ont décidé de déduire les factures d'énergie du reste à charge dans leur barème, c'est ce qui explique aussi l'augmentation du nombre de bénéficiaires.

La crise qui touche aussi les bénévoles, les restos n'ont pas encore retrouvé toutes leurs forces vives d'avant Covid, il faut dire que pour les bénévoles aussi payer l'essence pour venir tenir des permanence, ce n'est pas toujours évident.

Mais pas de défaitisme pour autant dans les équipes, les Restos de l'Hérault aiment aussi parler de leurs belles histoires comme celle de Denis, la cinquantaine, à la rue depuis plusieurs années. Les restos lui ont trouvé un toit, puis il a travaillé dans les ateliers de réinsertion des Jardins du Coeur à Villeneuve les Maguelone. Il est aujourd'hui autonome avec des contrats d'intérim dans l'électronique. Et il est maintenant à son tour bénévole aux restos de l'Hérault.

Les Resto du Coeur de l'Hérault, c'est 1300 bénévoles et près de 3 millions de repas distribués en 2021.

Ce n'est pas seulement de l'aide alimentaire, c'est aussi de l'aide à la recherche d'emploi, des cours de français, du soutien scolaire, de l'aide à la gestion des budgets, des ateliers sur l'estime de soi. Et prochainement des ateliers numériques. Des ateliers ouverts à tous sans condition de revenus.

Les prochains temps forts des Restos du Cœur dans l'Hérault :