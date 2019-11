Les Restos du Coeur de l'Indre se préparent à lancer leur campagne d'hiver

Châteauroux, France

Lancée il y a 34 ans sur une "petite idée" de Coluche, les Restos en ont fait, du chemin ! Dans l'Indre, l'association a aidé l'an dernier plus de 4.000 bénéficiaires : des étudiants, des retraités, des travailleurs qui peinent à s'en sortir, des chômeurs qui ne trouvent pas d'emploi, des migrants en attente d'être fixés administrativement sur leur sort...

La campagne d'hiver débutera le 20 novembre. En attendant, les 280 bénévoles de l'association redoublent d'effort pour mettre à jour leur fichier et organiser les futures distribution.

"Nous avons 11 centres dont 5 dans l'agglomération castelroussine. Et bientôt nous aurons un _nouveau centre à Levroux_. Nous avons le local, mais nous allons avoir besoin de matériel et de bénévoles pour l'animer" précise Alain Genier, le président des Restos dans l'Indre.

D'autant que les missions des Restos se sont diversifiées : "L'aide fondamentale des Restos c'est d'aider les personnes qui ont besoin d'être réinsérées dans la vie sociales. Donc les aider dans leur démarche administrative, dans leur _recherche d'emploi_, essayer de les sortir en leur permettant d'aller au cinéma, d'aller faire des voyages en car dans le département... On essaie d'apporter un réconfort. Souvent, ce sont des personnes isolées. Certains ne parlent même pas notre langue. Alors on les aide à apprendre le français".

De moins en moins de dons

Si l'aide se diversifie, la base reste tout de même la distribution de repas aux plus démunis. "On peut compter sur l'aide de l'Europe, sur la collecte dans les centres commerciaux, ou encore sur les gestes de certaines entreprises : par exemple, à Châteauroux, nous avons une grande entreprise qui nous donne du pain de mie. On a aussi des particuliers qui nous offre quelques fruits ou légumes de leur jardin. Et puis il y a des agriculteurs qui nous donnent aussi des surplus. Mais les dons, en nature comme financiers, sont en baisse"

L'association cherche des bénévoles pour assurer cette nouvelle campagne. Tous les talents et toutes les compétences sont les bienvenues !