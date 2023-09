Les Restos du cœur de l'Isère entre hausse des bénéficiaires et baisse des approvisionnements

La situation des Restos du cœur est grave et leur président national Patrice Douret a choisit d'utiliser des mots "chocs" ce dimanche 3 septembre sur TF1 en décrivant une association qui "pourrait devoir fermer d'ici trois ans" si rien n'est fait et qui pourrait être amenée à "éconduire" près de "150 000 demandeurs". Comme toutes les autres associations distribuant des repas les Restos sont pris en ciseaux entre des hausses accélérées du nombre de bénéficiaires et des approvisionnements rendus plus difficiles par l'inflation.

Des bénévoles déjà "désolés" de ne pouvoir donner plus

Un état de crise qui n'échappe a personne en Isère où les bénévoles, comme les bénéficiaires, voient la situation être de plus en plus tendue depuis plusieurs années déjà. Comme par exemple au centre Mayencin situé sur la commune de Gières, dans la métropole de Grenoble. Un centre qui selon un de ses responsables, Jean-Marc Beaucourt, sert "environ 150 familles par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis, soit environ 400 personnes". Ce qui représente au total près de 600 familles bénéficiaires puisque chaque foyer n'est servi qu'une fois par semaine.

Le rayon fruits et légumes est de plus en plus difficile à remplir © Radio France - Laurent Gallien

"À une époque, confie Rose-Marie, bénévole depuis plus de vingt ans aux Restos, on avait des marchandises presqu'à ne pas savoir qu'en faire mais maintenant ce n'est plus le cas". Un peu plus loin Colette, bénévole elle aussi depuis 20 ans, se désole de devoir dire une nouvelle fois à des bénéficiaires "désolé mais c'est tout ce que je peux vous donner". Avant même d'éconduire, les Restos rationnent. Parce que les demandeurs sont toujours de plus en plus nombreux alors que les approvisionnements avaient tendance à plafonner, et que désormais ils baissent.

Une baisse des volumes de "la ramasse"

Aux difficultés d'achat de la centrale des Restos, s'ajoute la baisse du pouvoir d'achat du fond européen, autre gros pourvoyeur de marchandises. Il y a aussi désormais des difficultés plus locales. Il n'y a plus grand chose par exemple à "la ramasse" explique Ibrahima, bénévole au centre de Mayencin depuis... un mois. Ce sont ces invendus que les Restos collectent chaque jour auprès des grandes et moyennes surfaces. Or face à la crise ces supermarchés préfèrent plus souvent "faire des promotions jusqu'à 48h de la date de péremption", explique Brigitte Cotte, vice-présidente des Restos du cœur en Isère. Des offres à moins 50% qui trouvent preneurs "et du coup ces produits nous ne les avons plus". Heureusement pour les Restos en Isère la dernière campagne nationale aux portes des grandes surfaces a été bonne.

Des bénéficiaires agacés ou résignés

Cette tension sur les approvisionnements fait aussi naitre des tensions à la distribution. "Il y en a qui s'énervent, dit Ibrahima, mais on essaye d'expliquer pour les calmer". Beaucoup sont heureusement plus compréhensifs. Une bénéficiaire par exemple dit "comprendre" même si elle ne sait pas comment elle ferait face à une baisse des dotations des Restos et alors qu'il ne lui reste "plus rien", une fois qu'elle a "payé les factures". Un peu plus loin Thomas, autre bénéficiaire du centre de Gières commence déjà à se poser des questions : "peut-être trouver un jardin... un truc comme ça...". Sans réelle réponse.

Quelques données sur les Restos du cœur en Isère :

En 2021-22 les Restos du cœur en Isère représentaient 2,85 millions de repas distribués, à près de 23 300 personnes, par 960 bénévoles (source Restosduceour.org )

Cette saison, selon la vice-présidente Brigitte Cotte, les Restos ont distribués 1,3 millions de repas sur les 6 semaines de ma période dite "d'hiver" (2022-2023) et 1,8 millions de repas sur 26 semaines "d'été" (2023).

Le volume annuel de marchandise nécessaire avoisine les 2 400 tonnes.

Il faut une cinquantaine de bénévoles pour qu'un centre fonctionne bien, en tenant compte des contraintes des uns et des autres.

Il y a 19 centres de distribution (y compris relais bébé) des Restos du cœur en Isère