Les restos du cœur de l'Yonne comptent sur vous pour la grande collecte du week-end

Des collectes sont organisées dans de nombreux magasins jusqu'à dimanche (6 mars) pour récolter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Les restos du coeur dans l'Yonne, ce sont 14 centres, 300 bénévoles, 8.000 personnes accueillies, 1 million de repas distribués.

Mais les restos du coeur ce n'est pas que de l'aide alimentaire, explique Michel Pannetier , en charge de la communication des Restos dans l'Yonne.

France Bleu Auxerre : Quels services proposez-vous aussi à vos bénéficiaires ?

Michel Pannetier : Nos bénéficiaires ne recherchent pas que l'aide alimentaire. Nous leur proposons du micro crédit, de l'aide au budget, des cours de français, de l'aide au logement. Nous avons aussi sur Auxerre un coiffeur sur Auxerre, ce qui est important pour garder ou retrouver l'estime de soi.

On a aussi des douches, des machines à laver à leur disposition. Ils sont aussi souvent perdus dans leur démarche. On travaille avec la CAF, l'UDAF, les CCAS, les mairies pour les aider.

On recherche en priorité des vêtements ce week-end. On a un grand vestiaire sur Auxerre et dans d'autres centres départements.

Vous souhaitez monter un réseau d'aide au logement...

Oui sur Auxerre et plus largement sur l'Yonne. On contacte les organismes HLM pour ensuite accompagner nos bénéficiaires dans leur recherche de logement. On a contacté aussi le conseil départemental pour leur permettre un meilleur accès aux soins, via l'antenne qui existe à Auxerre de médecins retraités qui assurent des consultations. Nos domaines d'actions sont très vastes

Vous arrivez à établir des relations de confiance entre les bénévoles et les bénéficiaires ?

Absolument, il y a besoin d'une écoute ouverte pour identifier leurs difficultés. Je constate combien cette relation de confiance est aujourd'hui établie. Je prends l'exemple des vaccinations. Les gens ne voulaient pas se faire vacciner au départ, mais ils l'ont accepté quand les restos leur ont proposé.