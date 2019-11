Les restos du cœur de la Drôme préparent leur campagne d'hiver

Les restos du cœur viennent en aide à plus de 10 000 personnes en Drôme.

T.O.

Drôme, France

C'est le début de la trente-cinquième campagne d'hiver des restos du cœur. La "petite idée comme ça" de Coluche est née en septembre 1985, aujourd'hui les restos aident plus de 900 000 personnes en France, dont 10 000 en Drôme. Au centre de Valence ville, rue Martin Vinay, les bénévoles s'activent. Ils préparent dans un hangar, les colis alimentaires à répartir dans les 13 restos de Drôme. Partout le nombre de repas servis est en hausse sur un an, de l'ordre de 2 ou 3%, mais à Valence la hausse est spectaculaire avec 20% en plus rien que l'été dernier.

Alors le président des Restos du Cœur en Drôme, Yves Philiber, rappelle qu'il manque toujours des bénévoles. Pour les rejoindre il suffit d'appeler le centre de Valence en Drôme (au 04 75 41 21 25) ou celui de Privas pour l'Ardèche (au 04 75 29 23 80).