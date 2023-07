Les Restos du cœur de la Sarthe ont besoin d'un vélo

La réussite d'un projet de réinsertion ne tient parfois à pas grand-chose, comme un simple vélo. Un vélo qui pourrait changer la vie d'une jeune femme, victime de violences conjugales, et hébergée actuellement aux Toits du cœur du Mans. Chaque soir, elle quitte ce lieu d'hébergement des Restos du cœur de la Sarthe, pour aller travailler. Elle réalise des ménages sur différents sites.

Sans vélo, elle perd son emploi

Mais la jeune femme termine après minuit. Il n'y a alors plus de transport en commun. Elle est donc contrainte de traverser de nuit la ville à pied et notamment le quartier des Glonnières. Accostée à plusieurs reprises, elle ne se sent pas en sécurité. "Il lui faut un vélo" explique Joël Defontaine, le président des Restos du cœur 72, "é**lectrique ou non, ça n'a pas d'importance mais un vélo qui lui permette de rentrer sans faire de mauvaises rencontres. Si elle n'a pas de vélo, elle perdra son emploi, car elle n'ira plus".

Si vous avez un vélo à donner, il faut contacter le 06 11 25 73 38.