Les Restos du Cœur de la Somme lancent leur centre itinérant

Quand les Restos du Cœur viennent à vous. L'association a lancé ce mardi la toute première tournée de son camion itinérant baptisé "Le Cabas", dans la Somme. Son but, distribuer de la nourriture dans des zones blanches, où il n'y a aucun centre. Deux communes du nord du département sont pour l'instant sur sa route, Mailly-Maillet le jeudi (9h30-12h) et Bernaville, le mardi.

"N'ayant plus de voiture, ça me facilite la vie"

Les deux communes, qui dépendaient jusqu'ici du centre de Doullens, à une vingtaine de kilomètres. Un changement majeur pour les bénéficiaires qui n'ont plus à se déplacer. "N'ayant plus de voiture, c'est vrai que ça me facilite la vie", raconte Betty. "Cela aide énormément d'avoir la distribution à quelques centaines de mètres de chez moi."

"C'est un centre à part entière, sur quatre roues", poursuit Gilles Sellier, l'un des bénévoles à l'origine de ce projet. "Comme dans un centre sédentarisé, on assure la distribution alimentaire et aussi de l'aide sociale, de l'aide à la personne." Ainsi, rien n'a été oublié dans le camion des Restos. Pas même le coin café. L'association bénéficie aussi de l'aide de deux nouvelles bénévoles qui habitent Bernaville. En plus de Bernaville et Mailly-Maillet, d'autres communes comme Beauquesne pourraient faire partie du trajet du Cabas.

