Amiens, France

Les restos du cœur de la Somme vont devoir quitter leurs locaux rue de Cagny, à Amiens, fin mars 2019. Ils sont situé sous l'église cœur immaculé de Marie, où des travaux de mise aux normes doivent être réalisés. Mais depuis plus d'un an, aucune solution n'a été trouvée et l'inquiétude commence à monter.

On cherche un local, entre 80 et 100m2, dans la partie Sud-Est d'Amiens. Nous sommes prêts à payer un juste loyer pour continuer notre action." Serge Navarro, responsable des restaurants du cœur dans la Somme

Impossible pour les restos de s'installer ailleurs que dans le Sud-Est d'Amiens. Actuellement, plus de 400 familles se rendent au relais de la rue de Cagny. "Si on ne trouve pas de local dans le même secteur, ces familles seraient obligées de se déplacer, et ça n'est jamais simple lorsqu'on est déjà dans la difficulté. Notre politique est d'être au plus près des personnes qui ont besoin d'aide." explique Serge Navarro, responsable des restaurants du cœur dans la Somme.

Un second appel est lancé par les restos : la recherche d'un nouveau responsable d’entrepôt. C'est une des difficultés de l'association : trouver les personnes compétentes pour certains postes, et disponibles toute la semaine.