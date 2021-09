150 bénévoles en moins aux Restos du Cœur de la Somme qui et en cherchent de nouveaux

Et si vous deviez bénévole aux Restos du Cœur ? Ce jeudi, France Bleu Picardie s'associe à l'association et relaie ses recherches de volontaires dans le département de la Somme. Car les Restos sont en manque de bras, particulièrement depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus. "En 2019, ils étaient 800 bénévoles dans le département contre 650 actuellement", s'alarme Gilles Sellier, président de l'antenne départementale.

"Il y a un certain nombre de personnes qui se sont mises en retrait. les Restos leur ont demandé d'ailleurs de le faire, pour les plus de 70 ans et c'est vrai que nous sommes une association, en tous cas sur la Somme avec beaucoup plus de cheveux blancs que de têtes blondes ! Et après la crise, ou alors ils sont partis vers d'autres associations ou ils restent chez eux."

Et cette baisse a un impact pour les Restos qui, dans le même temps accueillent toujours autant de bénéficiaires, comme au centre Vascosan, situé près de la gare d'Amiens. "Il y a plus d'étudiants", constate Gilles Sellier qui recherche donc de nouveaux bras pour que les équipes tournent plus et se fatiguent moins.

Les Restos du Cœur de la Somme en appellent à des bénévoles ponctuels pour la prochaine grande collecte des Restos du Cœur, en vue de la campagne hivernale. Elle est prévue du 15 au 17 octobre prochain à travers tout le département de la Somme. Mais l'association a aussi "d'autres besoins", explique Gilles Sellier.

"Nous avons de gros besoins à l'entrepôt, à Amiens. Il y a 1 500 tonnes de denrées qui passent chaque année entre les mains des bénévoles donc c'est une grosse logistique et nous avons besoins de caristes, de chauffeurs-livreurs, de préparateurs. On ne demande pas aux gens de s'investir sur toute la semaine, ça peut être une demie journée. Ce que l'on demande aux personnes c'est un engagement moral sur une durée, je peux venir le lundi, et bien je viens. Parce que si le bénévole ne vient pas, ça pose un problème."