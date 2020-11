Les Restos du Coeur de la Somme redoutent une forte hausse des inscriptions cet hiver

Les inscriptions aux Restos du Coeur pour la campagne d'hiver dans la Somme a débuté début novembre. Cette distribution, plus soutenue que celle de l'été, commencera le 23 Novembre dans les 38 centres du département. L'hiver dernier, 12 000 personnes ont bénéficié de l'aide alimentaire de l'association dans le département.

"Forte hausse du nombre de bénéficiaires à prévoir"

Avec la crise sanitaire et la situation économique Marie Nouali s'attend à une forte hausse des inscriptions : " Les inscriptions ont débuté en retard à cause du second confinement, çà nous a perturbé, mais par rapport à l'été, oui il faut s'attendre à une forte hausse. Il y a une disparité entre le monde rural et les villes , on est plutôt sur une hausse de 20 à 25% sur les villes : Amiens, Abbeville, Doullens et sur une hausse de 5% pour le monde rural". Concernant le profil des bénéficiaires, le nombre de jeunes inscrits est en hausse, tout comme les étudiants et les jeunes mamans. "On a vu aussi revenir des personnes qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années", précise Marie Nouali qui ajoute : "on a vu quelques auto-entrepreneurs aussi".

"On a de quoi tenir...pour l'instant"

A priori l'aide alimentaire est suffisante pour accueillir une hausse de bénéficiaires : les Restos du Coeur au niveau national assure "qu'il y aura ce qu'il faut" dit Marie Nouali pour cette campagne d'hiver qui dure jusqu'au 15 mars, elle ajoute tout de même que : " le puit n'est pas sans fond". Marie Nouali explique aussi que la ramasse dans les supermarchés se poursuit avec de bons résultats pour les enseignes qui ont signé un accord avec l'association.

800 bénévoles dans la Somme

Dans le département 800 bénévoles assurent la distribution de l'aide alimentaire. Avec l'épidémie certains viennent moins, mais pour l'instant, Marie Nouali ne lance pas d'appel aux bonnes volontés : " on attend de voir quelle proportion de personnes en plus nous allons avoir a accueillir , et si on est obligé d'ouvrir plus de jours, là on verra s'il faut des bénévoles en plus" .

Ecoutez Marie Nouali, présidente des Restos du Coeur de la Somme