Les Restos du Coeur de Vendée cherchent encore une centaine de bénévoles pour la grande collecte ce weekend

J-3 avant la grande collecte nationale des Restos du Coeur, la seule de l'année pour l'association. En Vendée, elle s'attend à récolter 110 tonnes de denrées dans 116 magasins et pour ça, elle a besoin d'une centaine de bénévoles supplémentaires pour ce week-end.

Les Restos comptent plus de 500 bénévoles réguliers en Vendée.

Vendée, France

La grande collecte nationale des Restos du Coeur a lieu ce week-end en France, et partout en Vendée. De vendredi 8 mars à dimanche 10 mars, dans 116 magasins du département, des bénévoles vont se relayer pour récolter nos dons de denrées alimentaires. Autant dire qu'il faut du monde.

On compte environ 500 bénévoles à l'année à l'association, or il en faut à peu près 800 pour la grande collecte. Actuellement il nous en manque encore une centaine

Comment devenir bénévole ?

Selon Daniel Gabard, le président de l'association en Vendée, ces bénévoles "d'un jour", qui donnent quelques heures sur le week-end de la grande collecte, sont primordiaux : "Plus ils sont nombreux plus on peut collecter de denrées, pour rester ouverts surtout jusqu'à l'été dans les 12 centres du département parce que les gens qu'on aide, ils mangent les 365 jours de l'année".

Le nombre de repas distribués a augmenté très légèrement en 2018 aux Restos du Coeur de Vendée. 110 tonnes de denrées ont été collectées l'an dernier, l'association espère en faire autant cette année. Et si vous voulez faire don d'une journée et devenir bénévole ce week-end, rendze-vous sur le site de l'antenne vendéenne.