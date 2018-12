Alain Geoffroy, chargé de mission budget et mécénat et Jackie Perrocheau, administrateur délégué des Restos dans les Deux-Sèvres

Niort, France

Au revoir la rue de la Blauderie. Bonjour la rue des Herbillaux. Les Restos du coeur des Deux-Sèvres ont un nouveau siège à Niort. Un espace composé de 150 m² de bureaux administratifs et d'un entrepôt de 450m² où sont stockés les produits et denrées dispatchées ensuite dans les 18 centres de distribution du département (+ un centre bébé). "L'entrepôt est plus petit que ce que l'on avait au niveau de la Blauderie mais l'agencement est différent. On monte plus en hauteur. Avant, on pouvait stocker entre 70 et 80 palettes, ici on peut aller à près de 140", explique Alain Geoffroy, est chargé de mission mécénat et budget aux Restos du cœur.

Les bureaux administratifs des Restos font 150 m² © Radio France - Noémie Guillotin

Autre avantage de ce nouveau site, les camions peuvent manœuvrer beaucoup plus facilement. "L'accès à la Blauderie se faisait par des petites rues, c'était difficile pour les semi-remorques. Le sol était abîmé. Là, on fait demi-tour sans aucun problème", fait remarquer Alain Geoffroy. Il y a également deux nouvelles chambres froides et une mezzanine pour réaliser des formations.

Les denrées stockées dans l'entrepôt sont ensuite dispatchées dans les 18 centres de distribution du département © Radio France - Noémie Guillotin

200.000 euros de budget

Ce déménagement a nécessité un budget de 200 000 euros, financés par des mécènes. La Région Nouvelle-Aquitaine, une mutuelle niortaise et des entreprises privées notamment.

Un nouveau siège nécessaire, pas que pour des questions de vétusté mais aussi pour répondre aux besoins alors que les personnes aidées par les Restos sont toujours plus nombreuses. Elles pourraient dépasser les 5000 cette année dans les Deux-Sèvres. "Actuellement, on est en augmentation de 5% à peu près. On ne sait pas où cela va s'arrêter", constate Jackie Perrocheau, administrateur délégué de l'association dans les Deux-Sèvres.

Les Restos qui recherchent des bénévoles, notamment pour assurer des missions autres que la distribution alimentaire comme le soutien à la recherche d'emploi, le conseil budgétaire ou encore l'aide administrative.

Contact : 05.49.33.21.00