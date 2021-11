Les Restos du Cœur des Pyrénées-Orientales remettent le couvert

Avec près de 600 bénévoles mobilisés pour l'occasion, les Restos du Cœur des Pyrénées-Orientales démarrent ce lundi leur nouvelle campagne d'hiver. Avec la crise sanitaire, les besoins se sont nettement accrus ces derniers mois. "La précarité est de plus en plus importante" déplore Béatrice Pensa, la présidente de l'association dans le département. "Nous avons commencé les inscriptions depuis trois semaines et elles sont encore plus nombreuses que les années précédentes. Cela concerne aussi bien les jeunes que les familles monoparentales ou les retraités". Les Restos du Cœur 66 accueillent environ 9000 familles et distribuent plus d'un million trois cent mille repas chaque année.

Aujourd'hui l'association ne se contente plus de la distribution de nourriture. "L'alimentaire ne concerne plus qu'une toute petite partie de notre activité" confirme Béatrice Pensa. "Nous proposons de nombreux services, notamment pour l'administratif, le micro-crédit, les meubles ou le linge. Nous lançons d'ailleurs un appel aux dons pour les vêtements : on manque de chaussures et de linge pour bébés."

Cette année, les Restos du Cœur vont ouvrir une 22ème antenne à Cerbère et mettre en place un camion itinérant pour aller à la rencontre des populations isolées du département.

Pour les dons et les renseignement, vous pouvez appeler le 04 68 85 04 53.