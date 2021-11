Les bénéficiaires des restos du coeur de l'Hérault vont pouvoir eux aussi consommer local

Les 23 000 personnes accueillis par les Restos de Cœur en Hérault verront dorénavant _des produits frais, acheminés par circuit court dans leurs assiettes_. Il est notamment question de fruits et légumes de saisons. 144 tonnes de produits de saisons vont donc être progressivement achetés par les Restos du Cœur, dont plus de la moitié proviennent d'un rayon de 50km autour de l'entrepôt de l'association. A terme, l'objectif est d'atteindre 100% des achats de fruits et légumes en local, d'ici 2024. Pour répondre à cette demande, des mises en culture vont être planifiées dés janvier 2022.

Signature de la convention d'approvisionnement local 2021/2022 © Radio France - Paul Jorge

On ne vient pas aux Restos du cœur par plaisir- Joel Papon,

Jusqu'à présent, les aliments distribués étaient issus des invendus de supermarchés et d'aides alimentaires de l'Europe, acheminés par circuit long et dont la qualité laissait à désirer. "Ce n'est pas parce qu'on vient aux Restos du cœur qu'on se doit d'avoir des produits des fonds de paniers, des fonds de caisse ou des fonds de palettes. C'est une volonté nationale d'axer sur la qualité aussi bien des fruits et légumes, mais également d'autres produits. D'axer sur une qualité alimentaire pour nos personnes accueillies. On ne vient pas aux Restos du cœur par plaisir. On y vient parce que il y a un vrai besoin, mais on se doit maintenant d'assurer aussi la qualité alimentaire de notre côté. Et nous nous devions, en local, de trouver une solution pour trouver des partenaires qui nous assurent une distribution de produits acceptables. Nous allons avoir des produits qui vont arriver dans nos centres d'une qualité exceptionnelle et je pense que nos personnes accueillies vont être vraiment émerveillées par ce type de marchandise que l'on va distribuer" estime Joël Papon, président des Restos du Cœur de l'Hérault.

Joël Papon, directeur Restos du Cœur Hérault Copier

"A Montpellier, on a eu 8000 personnes qui font appel à l'aide alimentaire et qui ont la possibilité de trouver des produits, mais malheureusement, il y a beaucoup de produits qui sont de très mauvaise qualité, qui sont les invendus des supermarchés, qui sont l'aide alimentaire qui vient de l'Europe, qui vient de très loin, qui passe des jours et des jours sur la route. Donc, l'idée, c'est vraiment d'inverser la tendance et de se dire : on a des ressources locales, on a des producteurs locaux qui, en plus eux mêmes, sont parfois en difficulté parce qu'ils ont du mal à vendre leurs produits. Donc, l'idée, c'est de mettre en relation à la fois les producteurs pour vendre et les bénéficiaires qui puissent acheter des fruits et des légumes qui, pour eux, peuvent être difficiles à trouver ou qui peuvent être chers. Ce sont les Restos du cœur qui achètent directement des produits à des producteurs à l'Association des producteurs d'Occitanie, donc, des produits qui viennent de moins de 50 kilomètres pour pouvoir aider les personnes à accéder à des produits de qualité." explique Marie Massart, adjointe à la mairie de Montpellier et directrice du MIN.