Les Restos du cœur du Vaucluse distribueront moins de repas cet hiver

Les Restos du cœur sont au bord du gouffre. Ils doivent trouver 35 millions d'euros d'ici à la fin de l'année pour ne pas mettre la clé sous la porte. L'État en a donné 15, Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches du monde et patron de LVMH, en a donné 10 ce lundi soir. Reste que la situation est catastrophique pour l'association fondée en 1985 par Coluche.

ⓘ Publicité

"Il en va de la survie des Restos"

Dans le Vaucluse, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 40% par rapport à l'an passé, c'est même 60% dans les grandes villes comme Avignon, Orange ou Carpentras. Tellement de bénéficiaires que cet hiver, les Restos devront se concentrer sur les publics les plus démunis, explique Jean Vienne, le président de l'association dans le département : "Il faudra refuser du monde, il en va de la survie des Restos. Si on ne fait rien, dans trois ans, on ferme."

Le barème pour les bénéficiaires va être revu à la hausse et certains n'auront plus le droit aux colis des Restos. Dominique a 51 ans, elle touche une pension d'invalidité de 565 euros par mois. Elle ne sait pas si elle sera encore éligible dans quatre mois : "Ça fait froid dans le dos. Si je ne peux plus en bénéficier, je ne pourrai plus manger."

À cause de l'inflation, la facture de l'association a bondi de 20% en 2023. Pour acheter la même quantité de nourriture, les Restos ont dépensé deux millions d'euros cette année, contre 1,6 million en 2022.