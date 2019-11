Les Restos du Coeur en Isère : plus de bénéficiaires, moins de bénévoles

Isère, France

« Les bénéficiaires des Restos sont de plus en plus nombreux », constate Jacques Ramadier, des Restos en Isère. « Cette année, ils sont 4% de plus à avoir pousser la portes des Restos. » A l’occasion du lancement de campagne d’hiver 2019-2020 des Restos du Cœur, l’administrateur de l’antenne iséroise insiste : « la précarité augmente ».

« L’an dernier nous avons distribué 1,3 millions de repas à 18 000 personnes, dont 900 bébés » affirme-t-il. « Les besoins augmentent chaque année, mais les ressources, elles stagnent toujours », dons et subventions confondus, regrette Jacques Ramadier.

Les moins de 26 ans, premiers bénéficiaires en France

« On a besoin d'argent bien sûr, mais on a aussi besoin de bénévoles dont on manque cruellement », qui sont de moins en moins nombreux chaque année. « Dans l’agglomération, on a un centre qui ouvrait trois jours par semaine auparavant, désormais n’ouvre que deux jours » faute de bras, déplore encore Jacques Ramadier. Un besoin d’engagements réguliers pour la distribution mais pas que : « on a aussi besoin de bénévoles occasionnels pour les collectes, par exemple, on a des étudiants qui peuvent venir ponctuellement » précise l’administrateur des Restos.

Cette année, ce sont les moins de 26 ans qui sollicitent de plus en plus les Restos. En France, 51% des 900 000 personnes ayant droit à l’aide alimentaire ont moins de 26 ans, un constat partagé par les Restos de l’Isère : « on a de plus en plus de jeunes qui viennent, vous savez, la précarité touche 14% des Français, parmi lesquels 20% sont des étudiants » indique Jacques Ramadier.

Les Restos en Isère travaillent aussi à la création d'un accueil de jour ( douches, toilettes, lieu de repos) rue Nicolas Chorier à Grenoble. Le projet est porté par l'ancienne présidente des Restos du cœur en Isère, Brigitte Cotte qui recherche des financements pour le mener à bien.