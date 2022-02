Les restos du cœur en manque de bénévoles à Bordeaux

Les restos du cœur de Gironde ont perdu 400 bénévoles depuis le début de la pandémie. Ils sont aujourd'hui environ 1400 contre 1800 il y a 2 ans. Un manque de bras qui se fait sentir, particulièrement au centre d'accueil de jour pour les sans-abris. Situé secteur Ravezies à Bordeaux, ce centre accueillait jusqu'à 200 personnes durant la journée. Il permettait aux sans-abris de la Métropole de se restaurer, de se doucher ou de laver leurs linges. Il permettait aussi aux sans-abris de bénéficier de cours de français ou d'informatique. Aujourd'hui, ces activités ne sont plus possibles, ou que de façons très réduites. Le centre ne propose plus que des repas froids et des créneaux de douche très limités 3 fois par semaine. Cette baisse d'activité est liée à la pandémie et ses nombreuses restrictions sanitaires. La présidente des restos du cœur, Françoise Casadebaig, explique que "beaucoup de bénévoles étaient des personnes âgées qui ont préférés se mettre en retrait durant cette période et qui ne sont pas revenues."

Mais aujourd'hui, la crise sanitaire se fait moins sentir et les restrictions sanitaires sont de moins en moins strictes, alors l'association aimerait bien rouvrir complètement le centre. En reprenant pleinement toutes les activités qu'elle avait laissées de côté. Mais les candidats se font rares... Une situation qui fait souffrir les bénéficiaires mais aussi les bénévoles. Comme le témoigne Franck, retraité et bénévoles depuis 6 ans : "Ca n'a rien de comparable quoi, _ça modifie complètement les rapports qu'on avait avec eux_. Avant on jouait ensemble quelques fois à la pause... Là, ils prennent leur sac puis ils s'en vont quoi." Malgré tout, Franck continue de se rendre tous les mercredis matins, dès 6h, rue du professeur Lalongue. Le centre se trouve tout au bout de la rue, il est le seul bâtiment éclairé si tôt. A l'intérieur, ils sont peu nombreux à s'activer. "On est entre 4 et 6 alors qu'on devrait être entre 14 et 15" explique Christophe Dejean le responsable du centre.

Alors chaque matin, malgré la réduction du nombre de services proposés c'est un peu la course contre la montre pour Franck et les autres bénévoles qui s'activent à la préparation de repas froids mais complets. "On leur prépare un sandwich qu'on accompagne de ce qu'on a en fonction des arrivages." Ce matin, le choix des viennoiseries est large ; il y a des croissants, des chocolatines et des pains aux raisins, ce qui n'est pas toujours le cas. Pendant que Franck prépare les poches, Sebah, une autre bénévole fait chauffer le café et les autres boissons chaudes. "Avant je m'occupais des douches et de faire un peu de ménage, mais depuis 2 ans je suis préposée aux boissons." explique la bénévoles, présente aux restos du cœur depuis bientôt 3 ans. "Je viens 2 à 3 fois par semaine, autant que je peux."

Il est à peine 7h quand derrière les portes du centre apparaissent les premiers visages des bénéficiaires. Parmi eux, Jean-Marc, Manu ou encore Kevin. Ils se partagent une cigarette en attendant le début de la distribution. Jean-Marc vient tous les matins depuis la création du centre il y a 5 ans, "sauf le samedi parce que c'est fermé". Mais il déplore aujourd'hui une perte de convivialité : "Avant quand il y a avait le self, on pouvait se poser avec 3 ou 4 copains, c'était sympa, on rigolait bien." Aujourd'hui, il attend patiemment dehors le moment où il pourra récupérer sa poche. Il espère qu'elle contiendra "le petit casse-croute au jambon" qu'il affectionne particulièrement.

A 7h30 les portes du centre s'ouvrent enfin. Mais aucun des bénéficiaires ne peut rentrer. Franck et Sebah installent en travers de l'ouverture les chariots sur lesquels sont disposés les poches des repas et les distributeurs de boissons. Les sans-abris défilent les uns après les autres devant les chariots. Jean-Marc s'avance. "Un lait s'il te plait, et un masque, masque la menace" ajoute-t-il, le sourire aux lèvres. Une fois sa poche et son masque récupéré il s'en va. Il est 8h00, le soleil se lève, de nombreux visages vont encore défiler devant, Franck, Sebah et les autres bénévoles, d'ici la fin de matinée. Car chaque matin ils sont entre 180 et 200 à venir récupérer un repas.