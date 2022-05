Les Restos du Coeur font leur Festival le samedi 25 juin

Les Restos ouvrent leurs Cœurs

Toute la journée, les bénévoles des Restos du Cœur accueillent le public dans 76 départements et ouvrent les portes de tous les lieux d’activités (centres de distribution alimentaire, jardins d’insertion, lieux d’activités et d’accompagnement, etc.) de l'association.

Objectif : présenter et expliquer la grande diversité de leur missions au quotidien, alors même que la précarité s’aggrave. Nous souhaitons que cette journée Portes Ouvertes soit une opportunité de rencontres, d’échanges et de découvertes, entre toutes et tous, pour toutes et ainsi favoriser la mobilisation en faveur des Restos

Bénévole des Restos du coeur - Eric Patin

Le Bal des Restos

Ce nouvel évènement se veut un moment de rencontre festive. Une quarantaine de DJs bénévoles, parmi lesquels Agoria, Flavien Berger, Boombass, Étienne de Crécy, Dombrance, Moustic, Cléa Vincent vont proposer dans une vingtaine de lieux (à date) une grande soirée musicale

Se retrouver, quel que soit l’âge, c’est le "mix des sons et des générations".

La billetterie pour les bals est ouverte sur www.restosducoeur.org