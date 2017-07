Les restos du coeur Gardois ont besoin de vous

Le dépôt des restos du cœur à Nîmes a un besoin urgent de bénévoles. Préparateurs, livreurs, une vingtaine de personnes seulement quelques heures par jour. Si cet appel n'est pas entendu, le dépôt et les 3/4 des centres de distribution Gardois devront fermer leurs portes en Août.

Cet appel au secours du dépôt des restos du Coeur à Nîmes. Il a un besoin urgent de bénévoles pour la campagne de distribution d'été. Une vingtaine de bénévoles, préparateurs de commande ou chauffeurs, VL et Poids Lourds. Et il y a urgence. A tel point que si cette demande n'est pas satisfaite, le dépôt de Nîmes devra fermer ses portes 3 semaines en Aout. Un mois pour les 3/4 des 16 centres de distribution du Gard qu'il dessert. Plus de 5.500 bénéficiaires par semaine qui risquent de se retrouver sans rien pendant ce laps de temps.

C'est un arrache-coeur, il y a aussi des bébés, si on ferme en Août, ils vont manger quoi ?

Les restos du coeur du Gard se sont 6.885 inscrits. Le dépôt de Nîmes prépare plus de 17.000 repas par semaine. Chaque matin, plus de 200 sans-domicile prennent un petit-déjeuner, prennent une douche, se font laver le linge. Il y a aussi, 157 bébés qui bénéficient de couches et autres produits lactés. Tout cela est remis en cause en Août faute de bénévoles.

"J'ai du mal à en parler", Guy bénévole au dépôt de Nîmes

Ça me fait mal au cœur, mais je sais que les gens vont nous aider.

"Les gens vont nous aider". Patricia, responsable du dépôt des restos du coeur.

Patricia : 06 13 37 74 15.