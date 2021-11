Les Restos du Cœur lancent leur campagne hivernale en Moselle

La campagne hivernale des Restos du Cœur s'apprête à débuter ce mardi 23 novembre en Moselle. Pendant 16 semaines, les plus de 1.000 bénévoles vont distribuer en moyenne 27.000 paniers repas aux familles les plus démunies.

Plus d'un millions 600.000 repas distribués aux familles dans le besoin. C'est l'objectif fixé par Les Restos du Cœur de Moselle pour cette 37eme campagne hivernale qui va commencer ce mardi 23 novembre. Les distributions vont ainsi s'enchainer à travers le département jusqu'à mi-mars. Reportage dans le centre de Augny, près de Metz, où l'ensemble des denrées alimentaires sont stockées avant d'être réparties dans la vingtaine de points de collecte de la Moselle-Ouest.

Toujours plus de bénéficiaires

Les Restos du Cœur sont toujours en action au quotidien auprès des plus défavorisés, mais la campagne hivernale marque une augmentation de l'activité. Pendant seize semaines, 20% de personnes en plus seront servies par rapport au reste de l'année. Globalement, la demande est, elle, toujours en hausse. "Je suis rentré aux Restos du Cœur, on inscrivait 3.200 familles, maintenant on atteint les 10.000, donc en douze ans on a plus que triplé", constate Pascal Thuriot, responsable des approvisionnements au centre de Augny, près de Metz.

Au milieu des cagettes de fruits, légumes et autres denrées alimentaires, Nina, l'une des trente bénévoles, organise les paniers repas. "On enlève vraiment tout ce qui n'est pas bon, pour envoyer du propre dans les centres", décrit la retraitée, à l'entrée de la chambre froide. Après six année dans l'association, ce début de campagne est toujours un moment particulier : "Il y a de plus en plus de bénéficiaires, il faut travailler et se dire que nous, on est là, parce que derrière nous, il y a beaucoup de gens qui ont des besoins."

Situation aggravée par la crise sanitaire

L'augmentation des bénéficiaires s'accompagne également d'un changement de profil depuis le début de la crise sanitaire. "On voit arriver des gens qu'on avait jamais vu", remarque Alain Maurice, président des Restos du Cœur Moselle Ouest, et à cause d'une précarité qui vient de la crise du Covid-19. Ils sont au bout du rouleau, il n'y a plus assez une fois qu'on a payé le loyer, le reste à manger il est en diminution." L'épidémie a fragilisé des situations déjà très précaires et poussé certains à demander de l'aide à l'association.

La crise sanitaire a également réduit le nombre de bénévoles aux Restos du Cœur, qui recherchent actuellement une quinzaine de personnes rien que pour le centre de Augny, principalement pour des postes de manutention.