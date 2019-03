Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Les Restos du cœur lancent leur traditionnelle collecte ce vendredi 8 mars et samedi 9 mars. Vous croiserez les bénévoles dans les grandes surfaces de la région qui récoltent dans leurs chariots des pâtes, du riz, du café, des desserts mais aussi des produits d'hygiène.

Dans les Bouches -du-Rhône, 1 200 bénévoles seront présents dans 120 supermarchés pour assurer la collecte. Une collecte très importante pour Laurence Botton, présidente des Restos du cœur dans les Bouches du Rhône : "Malheureusement ceux qui ont faim l'hiver on faim l'été aussi alors c'est vrai qu'au début le camp de Coluche a ouvert que l'hiver on s'est très vite aperçus que ça ne suffisait pas. On essaie d'être ouvert toute l'année mais il faut la marchandise pour suivre. Cette collecte nationale est primordiale pour nous, pour laisser nos centres ouverts l'été."Ils espèrent récolter 700 tonnes de marchandises comme l'année dernière. Au niveau national, les Restos du cœur espèrent récolter 8 000 tonnes de produits.

Au centre de la Belle de Mai, les bénéficiaires affluent. José est une habituée, cette retraitée vit seule avec 900 euros par mois. La première fois qu'elle a poussé les portes des Restos du cœur c'était il y a sept ans : "Ça m'a beaucoup aidé moralement, physiquement parce que j'avais perdu 18 kilos. Je mangeais pas parce je m'en sortais pas avec mes revenus. Ça va beaucoup mieux maintenant."

José, une retraitée, vient depuis 7 ans faire ses provisions au Resto du cœur © Radio France - Romane Porcon

Yasmina, elle est maman de deux enfants. Depuis maintenant six mois, elle vient remplir son caddie tous les jeudis : "Parce que dès fois je n'ai pas assez d'argent pour acheter du lait pour mes enfants. C'est grâce au restos du cœur que je vis normalement. Et le plus beau de tous ça c'est qu'on nous reçoit avec le sourire" Le sourire Régis, le co-responsable tente de le garder mais ce n'est pas facile, aujourd'hui encore il est obligé de refuser une vingtaine de personnes : "On est complet, on manque de bénévoles comme de marchandises. C'est dur quand vous laissez du monde à la porte. Il faudrait être ouvert tous les jours." Dans le centre de la Belle de Mai, il faudrait une dizaine de bénévoles de plus pour assurer les distributions.