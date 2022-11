Les Restos du Coeur lancent un appel aux bénévoles dans les Pyrénées-Orientales

Les Restos du Coeur des Pyrénées-Orientales s'attendent cet hiver à une nouvelle augmentation du nombre de bénéficiaires, "près de 20%" selon la présidente Béatrice Pansa. Cela s'explique notamment par la précarité énergétique. "Nous incluons cette année les charges d'électricité et de chauffage dans le calcul, ce qui permet à certaines personnes de devenir bénéficiaires."

ⓘ Publicité

L'an dernier, 17.000 personnes se rendaient aux Restos du Coeur dans les Pyrénées-Orientales. Cette année, selon les estimations de l'association, il devrait y avoir davantage d'étudiants et de retraités. Les Restos font également face à un manque de marchandises à distribuer. "Surtout les boîtes de conserve", précise Béatrice Pansa.

Appel aux bénévoles, même deux ou trois heures

Face à l'augmentation du nombre de bénéficiaires, il faut bien sûr davantage de bénévoles pour les recevoir. Mais les près de 600 bénévoles des Pyrénées-Orientales, eux, ne se multiplient pas. "Nous appelons donc tous les Catalans qui peuvent nous aider à mieux accueillir, car plus on a de bénévoles, plus on peut passer du temps avec les bénéficiaires", explique la présidente.

Elle précise d'ailleurs que vous pouvez donner deux ou trois heures de votre temps, ponctuellement. Par exemple, pendant l'opération papiers cadeaux au Leclerc Polygone Nord de Perpignan, entre le 2 et le 24 décembre. L'opération a lieu de 9h à 20h, mais "vous pouvez rester seulement la matinée, par exemple."

Quant aux dons alimentaires (sauf produits frais), vous pouvez vous renseigner au 04.68.08.48.54.