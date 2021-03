Les Restos du cœur marseillais jouent à domicile au stade Vélodrome

Les Restos du cœur lancent une opération exceptionnelle à destination des étudiants ce vendredi entre 14 heures et 19 heures à l'entrée Ganay du stade Vélodrome à Marseille.

Sept palettes de denrées alimentaires vont être distribuées par une vingtaine de bénévoles des Restos du cœur à Marseille, opération exclusivement destinée aux étudiants. Entre 600 et 700 étudiants sont attendus à cette occasion, une population gravement touchée depuis plus d'un an, par la crise sanitaire, mais qui hésite encore à franchir le pas des restos

"Souvent, ils ont perdu leurs petits jobs qui leur permettaient de survivre." - Michel Rodi , président des restos du cœur des Bouches-du-Rhône

Des produits de première nécessité vont leur être distribués : pâtes, riz, lait, pommes de terre, mais aussi des protections hygiéniques pour les jeunes filles et des sets "anti-covid", masques et gel hydroalcoolique

Une opération en partenariat avec la Fondation OM, le conseil régional doit aussi signer une convention de partenariat avec les restos du cœur à l'occasion de cette opération au stade Vélodrome.