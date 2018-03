Restos du Coeur : la collecte est lancée dans le Puy-de-Dôme

Par Mickaël Chailloux, France Bleu Pays d'Auvergne

Les Restos du Coeur organisent ce vendredi et samedi une collecte dans toute la France afin d'aider les plus démunis. Dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, 34 hypermarchés et supermarchés sont mobilisés pour espérer récolter 130 tonnes de produits alimentaires et d'hygiène.