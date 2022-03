Les Restos du Coeur ont besoin de vos dons en Vaucluse

Les Restos du Cœur organisent ce week-end leur grande collecte pour la campagne d'été 2022, de mars à novembre. Entre la guerre en Ukraine, la campagne présidentielle et la crise du Covid, la collecte passe presque inaperçue. Pourtant, les gilets roses des Restos ont besoin de vous. Ils vous attendent jusqu'à dimanche dans les supermarchés du Vaucluse. Comme d'habitude, il est recommandé de donner des produits non périssables : pâtes, riz, farine, conserves, produits d'hygiène, etc.

Pour le moment, les bénévoles ont l'impression que les dons amassés sont moins nombreux. Au magasin Auchan du centre commercial Mistral 7, à Avignon, ils avaient collecté six tonnes l'an dernier. Ils espèrent faire aussi bien cette année. Mais la guerre en Ukraine inquiète. "Les gens ont peur, raconte Daniel, bénévole aux Restos. Ils ont peur de ce qui pourrait arriver et des prix qui risquent d'augmenter". Alors on lance un appel : donnez, un paquet de pâtes, un paquet de farine. On a besoin de tous les dons !"

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix