Cette année, ils ont été 10 % de moins à faire appel à l'aide des Restos du Coeur, en Dordogne. Mais si elle ne manque pas de moyens et de matériel, l'association a toujours besoin de bras et de bénévoles compétents pour des tâches de plus en plus diversifiées.

Dordogne, France

Pour assurer la distribution des 950 000 repas, 730 bénévoles se sont activés toute l'année. Mais les Restos cherchent toujours de nouveaux bras. "On a les camions mais personne pour les conduire", déplore le président des Restos du Coeur de Dordogne, Pierre Loas. Le matériel ne manque pas, les locaux non plus, mais il n'y a pas assez de monde pour faire tourner la machine, comme _"des chauffeurs ou des préparateurs de commandes"_.

8 500 personnes ont tout de même été accueillies dans les 29 centres du département, soit plus de 1,8% de la population totale. Le centre de Bergerac est celui qui aide le plus de familles. Elles ont été plus de 600 à s'y rendre cette année. D'autant que, s'ils sont moins nombreux, les bénéficiaires viennent aussi plus régulièrement. "Certains qui venaient toutes les trois semaines autrefois, vont venir toutes les semaines aujourd'hui", observe le président.

Des missions plus diversifiées

Il faut donc continuer d'assurer la préparation et la distribution des repas, mais pas seulement. Les Restos, c'est aussi des activités d'aide à la personne, comme de l'accompagnement dans la recherche d'emploi, l'accès aux droits ou encore la gestion d'un budget. Autant de missions qui requièrent l'implication de bénévoles compétents, notamment des juristes. Ce sont aussi des cours de français, des espaces de lecture et des manifestations culturelles, telles que le concert rock, organisé le 10 novembre, au théâtre L'Odyssée de Périgueux.

Des activités très diverses que Pierre Loas entend développer davantage, car "elles conditionnent la réception des subventions européennes, environ 30% du budget annuel".