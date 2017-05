Les Restos du Coeur ouvrent un salon de coiffure au Mans

Les bénéficiaires des Restos du Coeur de l’agglomération mancelle disposent désormais d'un salon de coiffure unique, situé dans le quartier du Miroir. Ce service gratuit leur procure bien être et convivialité. Il contribue à leur réinsertion en améliorant leurs chances de trouver un travail.

Il ne manque que la décoration et on se croirait dans un vrai salon. Fanny est assise face au miroir, sur un fauteuil bleu acheté par l'association à un coiffeur vendéen qui vendait son matériel. Cette mère de deux enfants, sans emploi depuis deux ans, apprécie ce moment gratuit qui lui est entièrement dédié. "Une fois les cheveux coupés, je me sens vraiment bien", dit-elle. "On prend soin de nous, on se fait bichonner. On reprend confiance en nous", témoigne la Sarthoise. Le salon sert aussi de lieu de discussion. Souvent, les bénéficiaires se confient, raconte Pierrette, coiffeuse à la retraite et bénévole aux Restos du Coeur. "On va les rendre belles en les coiffant et en plus, elles peuvent parler", décrit cette femme qui travaille pour l'association depuis une dizaine d'années. "Quand on met le peignoir à la cliente, qu'on lui fait un shampoing, qu'on s'occupe d'elle, elle trouve ça formidable. Il y a un peu de détente", constate Pierrette. La bénévole dit sa satisfaction d'avoir un lieu dédié à la coiffure. "Au centre des Restos à Pontlieue, c'était sur une simple chaise. Les clientes devaient se laver les cheveux avant de venir", se souvient-elle.

"Pour le bien-être et l'estime de soi. Pour aider à la réinsertion"

La coiffure aide ainsi à reprendre pied, constate Ghislaine François. "C'est pour le bien-être, l'image de soi. Cela contribue à l'insertion", explique la responsable de l'aide à la personnes aux Restos du Coeur. "Quand les bénéficiaires ont un rendez-vous pour un entretien, elles se sentent déjà mieux, avec les cheveux coiffés. C'est un plus également pour la personne qui les reçoit", avance Ghislaine François. Ce salon de coiffure destiné à tous les bénéficiaires des Restos de agglomération du Mans est facile d'accès. Son entrée est discrète, insiste Jean-Claude Thieury, président de l'association en Sarthe. "Vous voyez qu'il y a un accès individuel, côté route. Les bénéficiaires ne sont pas obligés d'attendre les horaires d'ouverture de la distribution alimentaire. Ils ne sont pas obligés non plus de passer par les locaux de l'association".

Les Restos recherchent des coiffeurs bénévoles

Le responsable des Restos insiste sur la proximité des transports en commun: "les bénéficiaires disposent du tram qui s'arrête à quelques centaines de mètres, à la gare et du bus qui passe à quelques dizaines de mètres". "C'était l'idéal de s'installer ici!", conclut Jean-Claude Thieury.Pour l'instant, ce salon de coiffure n'est ouvert qu'une fois par semaine, le mardi. Il s'adresse uniquement aux femmes. Les Restos du Coeur voudraient étendre ce service aux hommes et aux enfants et ouvrir plus souvent. Pour cela, l'association, recherche des coiffeurs bénévoles.

CONTACT: Restos du Coeur de la Sarthe: ad72.siege@restosducoeur.org - Tél : 02 43 82 16 14