Les Restos du Coeur ouvrent leurs portes ce weekend en Charente

Les Restos du Coeur ouvrent leurs coeurs en Charente. Ce vendredi et ce samedi, ils accueillent les visiteurs pour mieux connaître le fonctionnement de l'association. On connaît surtout les Restos du Coeur pour la distribution de nourriture, mais aussi d'objets de puériculture, aux plus démunis. Mais les Restos, ce sont aussi les Jardins du Coeur, avec des chantiers d'insertion pour planter des légumes qui seront ensuite distribués par les Restos.

Pour la saison d'été, les Restos du Coeur de Charente distribuent de la nourriture à quelque 5600 bénéficiaires. C'est une augmentation de 140% par rapport à l'été 2022. Depuis 7 semaines, 140 000 repas ont été distribués, contre 460 000 l'hiver.

Le siège des Restos du Coeur en Charente se situe à La Couronne, près d'Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT

