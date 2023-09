Les restos du Cœur recherchent 200 bénévoles en Haute-Vienne

A moins de deux mois du lancement de leur campagne d'hiver, prévu le 21 novembre, les Restos du Cœur continuent de remuer ciel et terre pour trouver un équilibre face à l'explosion du nombre de bénéficiaires. Après l'appel à l'aide lancé par le président national de l'association début septembre, l'antenne de la Haute-Vienne alerte sur son besoin criant de bénévoles. Ils sont 420 actuellement dans le département, mais il en faudrait 200 de plus selon les estimations de Catherine Billoire, la vice-présidente des Restos du Cœur en Haute-Vienne.

ⓘ Publicité

Des bénévoles mobilisés jusqu'à 5 jours par semaine

Le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, a constitué la première étape d'une montée en flèche des besoins précise Catherine Billoire. "On a eu une forte hausse d'activité pour les bénévoles, mais on pensait que c'était ponctuel et que ça n'allait pas durer. Finalement, on se rend compte que ça dure." L'inflation galopante enregistrée dans la foulée fait "qu'il n'y a pas eu de moment de relâche pour les bénévoles et nous étions tout juste assez nombreux il y a deux ans, donc maintenant, nous ne sommes plus assez nombreux et c'est lourd pour les bénévoles."

Pour la vice-présidente de l'association, il est donc urgent de trouver de nouvelles bonnes volontés, notamment pour soulager ceux qui "parfois avec plusieurs casquettes, peuvent être bénévoles jusqu'à cinq jours par semaine. C'est énorme pour du bénévolat !" Les besoins s'expliquent aussi par des profils de plus en plus variés parmi les bénéficiaires. Certains, ont des emplois précaires qui ne leur suffisent pas pour subvenir à leurs besoins, mais ils ne sont pas forcément disponibles aux horaires d'ouverture des centres de distribution. L'objectif est donc aussi de proposer des créneaux élargis pour les accueillir.

Quels profils et comment devenir bénévoles.

Tous les types de profils sont recherchés, aussi bien pour donner un coup de main dans les entrepôts et centres de distribution, que sur des postes à responsabilités, pour des durées allant d'une demi-journée à plusieurs jours par semaine, de façon régulière. Si vous voulez devenir bénévole pour les Restos du Cœur de la Haute-Vienne, vous pouvez contacter le secrétariat du site de Feytiat au 05.55.79.89.89. Vous pouvez également vous signaler auprès d'un centre de distribution près de chez vous.