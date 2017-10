Les Restos du Cœur recherchent des bénévoles en Côte-d’Or

Ce vendredi 6 octobre, les Restos du Cœur avaient installé un bureau de recrutement de bénévoles dans la galerie marchande de l'hypermarché Carrefour à Quetigny. Les bonnes volontés sont toujours les bienvenues à l’association qui prépare sa prochaine campagne hivernale.

Les Restos du Cœur comptent déjà 600 bénévoles en Côte-d'Or, mais l'association est toujours en quête de nouvelles bonnes volontés pour lui prêter main forte, d'autant plus que la campagne d'hiver avec ses distributions de repas, sera lancée le mois prochain. L’association avait donc installé un bureau de recrutement dans la galerie marchande de l'hypermarché Carrefour à Quetigny.

Marie s’avance résolument. Elle vient de faire ses courses, et profite de la présence de la petite équipe des Restos du Cœur, pour s’engager dans ce combat contre la pauvreté. « Ça fait longtemps que j’y pense, et sincèrement, je pense que c’est très important qu’on puisse donner un peu de soi-même quand on a du temps. Si chacun reste dans son coin, on n’y arrivera jamais ». L’association lui propose de renforcer l’équipe du vestiaire bébé au centre de Dijon-Nord. Marché conclu.

Une coiffeuse serait bien utile

Annie, bénévole de longue date à l’association fondée par Coluche, attend des nouvelles recrues un minimum d’assiduité : « il vaut mieux venir une journée ou une demi-journée, que s’engager sur des jours et ne pas venir ». Les Restos du Cœur recherchent bien sûr des volontaires pour les distributions, également des chauffeurs pour les livraisons, un assistant informatique, une personne ayant des notions de comptabilité, mais aussi, comme le souligne Catherine Picceu, en charge du recrutement, « une coiffeuse pour rendre un petit coup de neuf aux dames et aux messieurs, parce que l’aspect extérieur, c’est très important, pour un entretien d ‘embauche, ou juste pour l’estime de soi ».

Retraités pauvres et étudiants viennent grossir les rangs des bénéficiaires

En Côte-d'Or sur la campagne 2016-2017, l'association a servi plus d'un demi-million de repas. La misère malheureusement gagne du terrain et concerne de nouvelles catégories de population, avec de plus en plus d’étudiants, et de jeunes retraités en précarité. La nouvelle campagne hivernale des Restos du Cœur débutera le 21 novembre. Pour vous engager aux côtés des 600 autres bénévoles, une adresse électronique : ad21.benevolat@restosducoeur.org