Les Restos du Coeur préparent déjà activement la campagne d'hiver qui débutera dans quelques semaines. Le travail ne manque pas entre la collecte des denrées alimentaires et la recherche de bénévoles. Illustration au centre des Tanneries à Avignon : 45 bénévoles et 32.300 repas distribués.

Vaucluse, France

La campagne d'été est à peine terminée que les Restos du Coeur préparent déjà activement celle d'hiver. Elle débutera la dernière semaine de novembre pour s'achever à la mi-mars. 12.500 bénéficiaires et plus d'un million 600.000 repas distribués : les chiffres de la dernière campagne sont impressionnants et en disent long sur la précarité en Vaucluse, l'un des départements les plus pauvres de France. Pour faire face aux besoins toujours plus importants et pour fonctionner normalement, les Restos du Coeur recherchent activement de nouveaux bénévoles.

Le centre des Tanneries est l'un des 4 Restos du Coeur d'Avignon : le reportage de Daniel Morin Copier

Michel Vanhoeserlande dirige le centre des Tanneries : "45 bénévoles, ce n'est pas suffisant..." Copier

Michel Vanhoeserlande le directeur du centre et François bénévole depuis 4 ans © Radio France - Daniel Morin