Les Restos du Cœur recherchent des bénévoles pour la Collecte Nationale des 4,5 et 6 mars

Grand rendez-vous de solidarité et de convivialité, la Collecte Nationale des Restos du Cœur est prévue les 4, 5 et 6 mars prochains, partout en France. L'association a besoin de vous pour faire de cette journée un succès.

En 2021, 7.800 tonnes de denrées alimentaires et de produits de première nécessité ont été récoltées grâce à la générosité du public et la motivation de 70.000 bénévoles mobilisés. Soit l'équivalent de 7 millions de repas supplémentaires pour les plus démunis.

Devenez bénévole d'un jour

Pendant ces trois jours de collecte, les équipes des Restos, soutenues par de nombreux bénévoles d’un jour (entreprises mécènes, salariés, étudiants…) se mobilisent dans les hypermarchés, supermarchés et magasins de proximité pour faire connaître les besoins et collecter des produits alimentaires et d’hygiène. Elle permet d’assurer l’approvisionnement des distributions alimentaires durant la campagne d’été mais aussi de distribuer des produits variés et de diversifier les dotations.

Chiffres clés des Restos du Coeur en 2020-2021

Plus de bénévoles = plus de magasins = plus de denrées collectées

Le défi en 2022 est de dépasser ces 7.800 tonnes. Vous pouvez vous aussi devenir bénévole et participer à la Collecte, pendant quelques heures, une journée ou plus. Etudiants, actifs, retraités ou entreprises qui souhaitent mobiliser ses collaborateurs, l’opération est ouverte à tout le monde.

Vous avez envie de donner un peu de votre temps pour les autres ? Rendez-vous sur le site pour vous inscrire : collecte.restosducoeur.org