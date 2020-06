Les Restos du Cœur recherchent une cinquantaine de bénévoles dans l'agglo du Mans

Les Restos du Coeur recherchent d'urgence des bénévoles. Le besoin est particulièrement criant dans l'agglomération du Mans. Et ce pour trois raisons. D'une part, après le confinement, les bénévoles les plus âgés n'ont pas tous repris leur service : "Un quart de nos volontaires ont plus de 70 ans ou ont une santé fragile", indique Claire Lemetter, responsable des ressources humaines au sein de l'association sarthoise. D'autre part, les bénévoles qui ont beaucoup donné pendant la période de confinement sont fatigués et ont besoin de relais. Et, troisième facteur, le nombre de bénéficiaires est en nette augmentation : "De l'ordre de 20%", précise Claire Lemetter. Résultat : pour continuer à assurer leur mission d'aide aux plus démunis , les Restos du Coeur de la Sarthe ont besoin du renfort d'une cinquantaine de personnes.

Surtout des personnes disponibles en journée ou en soirée pour de la manutention

"Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues", explique la responsable des ressources humaines des Restos du Cœur de la Sarthe. "Mais, en ce moment, nous avons surtout besoin de personnes disponibles en journée, durant la semaine, pour de la manutention et de la distribution. Autrement dit, des personnes en bonne forme physique et relativement libres", ajoute Claire Lemetter. Ce besoin concerne principalement l'agglomération mancelle, tout particulièrement les centres du Mans d'Allonnes et de Coulaines, ainsi que l'entrepôt de Coulaines. Les personnes qui souhaitent se porter volontaire peuvent s'inscrire sur le site Internet des Restos du Coeur, rubrique bénévolat. En Sarthe, l'association distribue, chaque année, plus d'un million de repas et fait appel à environ 800 bénévoles.