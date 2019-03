Les Restos du Coeur récoltent 96 tonnes de produits dans les Landes

Département Landes, France

Malgré le contexte de crise et de baisse du pouvoir d'achat, les Restos du Cœur restent une cause à laquelle les Landais sont attachés. La preuve le week-end dernier, à l'occasion de la grande collecte nationale. Dans les Landes, les 1.100 bénévoles de l'association ont été présents dans 91 magasins, six de plus que l'année passée. Il y a un an, 82 tonnes de marchandises avaient été donné dans le département en deux jours. Cette année la présidente landaise, Monique Albouy, espérait atteindre les 90 tonnes.

Objectif dépassé

L'objectif de 90 tonnes a été largement dépassé, puisque 96 tonnes de produits ont été collecté, 14 tonnes en plus, soit une hausse de 17%. "On a explosé les compteurs", se réjouit Monique Albouy. Il est encore un peu tôt pour avoir le détail, "chaque centre est en train de faire les comptes" explique Monique Albouy, qui "remercie tous les donateurs". Plus de produits ont été donné, mais ce qui est important, relève la présidente des Restos landais, c'est que les gens ont donné des produits qui font défaut, notamment les produits d'hygiène : couches, brosses à dents, etc... Des produits, qui ne pèsent pas lourds dans le tonnage final, mais qui ont un coût élevé.

A noter aussi moins de plats préparés comme des "saucisses/lentilles" mais davantage de légumes en boite, ce qui est "important pour l'équilibre alimentaire" rajoute Monique Albouy.

Les Restos du Cœur sont à flux tendu, il ne reste plus aucune denrée après la campagne d'hiver. Cette grande collecte nationale permet de regonfler les stocks en prévision de la campagne d'été. En 2017, sur la campagne d'été et d'hiver, les Restos du Cœur ont servi 798.000 panier repas, soit une hausse de 8.36% par rapport à l'année précédente. Dans les Landes, il y a 24 centres de distribution, le dernier en data a ouvert à Saint-Julien-en-Born en novembre 2018.

Toujours un manque de bénévoles

La présidente des Restos du Coeur dans les Landes avoue qu'elle ne s'attendait pas à une telle générosité. Elle remercie les donateurs, mais aussi les bénévoles, encore une fois pas assez nombreux. Certains sont restés plus de 3h dans les magasins. Heureusement, l'association a également pu compter sur les Aînés Ruraux, les collégiens de Roquefort, des jeunes de la Mission Locale.