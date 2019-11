Les Restos du Cœur : toujours plus de bénéficiaires en Haute-Savoie

Haute-Savoie, France

C’est une constante, chaque hiver le nombre de personnes poussant la porte des Restos du Cœur augmente. A Cranves-Sales où sont installés les locaux des Restos de l’agglomération d’Annemasse, la distribution de nourriture a débuté dès ce lundi et les bénévoles ont déjà enregistré 130 inscriptions. "Nous pensons que pour cette nouvelle campagne nous allons accueillir entre 450 et 500 familles", explique Jacqueline. Un chiffre en forte hausse. "L’hiver dernier nous en avions 240 et plus de 370 cet été."

Les Restos du Cœurs en Haute-Savoie (Chiffres 2018-2019)

482 bénévoles

3 818 personnes accueillies

615 255 repas distribués

7 centres d’accueil (Ambilly, Annecy, Annemasse (Cranves-Sales), Cluses, Faverges, Rumilly, Thonon-les-Bains)

1 resto bébé à Thiez

Plus de retraités et de mamans

Au niveau national, lors de la dernière campagne (2018-2019), les Restos du Cœur ont aidé 900 000 personnes. Selon les chiffres de l’association, 39 % des bénéficiaires sont des mineurs et 51 % ont moins de 26 ans. 80 % des personnes accueillies vivent avec moins de 513 euros par mois, soit la moitié du montant du seuil de pauvreté, 20 % sont sans ressources. "Ici, dans l’agglomération d’Annemasse, nous avons de plus en plus de retraités et de femmes seules avec des enfants", détaillent les bénévoles.

"Mettre sa fierté de côté"

"Ça aide bien", sourit Franck. Agé de 50 ans, ce père de famille (deux enfants) ne travaille plus depuis plusieurs années. "Suite à accident de la route, je suis handicapé et c’est compliqué de joindre les deux bouts." Il y a un an, il s’est résolu à pousser la porte des Restos du Cœur. "Ce n’est pas facile, il faut mettre sa fierté de côté", reconnait-il. "Il faut oser dire que : j’ai besoin d’aide", conseille Franck. Jeune retraité, il est à la fois bénéficiaire et bénévole. "Je reçois et je donne un peu de mon temps."

Il faut passer le cap du côté honteux de la démarche et se dire qu’on n’est pas tout seul dans ce cas." - Franck, bénévole et bénéficiaire des Restos du Cœur