Les Restos du cœur vont "refuser du monde à partir de novembre", une première pour l’association

Les Restos du cœur avaient annoncé début septembre devoir réduire le nombre des bénéficiaires de leur aide alimentaire cet hiver à cause de difficultés financières, ce sera finalement dès le mois de novembre, annonce ce mercredi le délégué général de l'association, Jean-Yves Troy, lors d'une audition à l'Assemblée nationale. C'est une première dans l'histoire de l'association. "Nous allons baisser les dotations du nombre de personnes, nous réduisons aussi les critères d'accès à l'aide alimentaire au sein des restos", a-t-il détaillé.

ⓘ Publicité

"Les Restos du cœur ne sont pas dimensionnés aujourd'hui pour distribuer 170 millions de repas, pour accueillir 1,3 million de personnes puisqu'en un an, 200 000 personnes de plus sont allées taper à la porte des Restos", a-t-il rappelé. "Cette hausse massive et brutale n'est jamais arrivée. Elle avait été constatée en 2008, suite à la crise financière mais de manière beaucoup plus lente. Là, ce qui surprend tout le monde, c'est le côté massif et brutal de cette crise", a-t-il souligné.

Les Restos du cœur sont dans le rouge en raison de la "hausse très importante" du nombre de personnes qui demandent de l'aide, mais aussi d'une "augmentation de ses coûts de fonctionnement" due à l'inflation, avait expliqué en septembre Patrice Douret, président de l'association créée en 1985 par Coluche. Cet appel à l'aide avait déclenché un grand mouvement de solidarité . L'État avait promis 15 millions d'euros ; Bernard Arnault , patron de LVMH, 10 millions d'euros, etc.